Вирусологи назвали сроки продолжительности постковидного синдрома

Постковидный синдром может продолжаться, по меньшей мере, в течение одного года. Об этом рассказал руководитель НИИ вирусных инфекций научного центра в Екатеринбурге Александр Семенов, отметив, что у некоторых его пациентов, переболевших COVID-19 год назад, до сих пор происходит нарушение или снижение функций организма.

Специалист при этом добавил, что хоть последствия инфекции и могут присутствовать достаточно долго, хронического COVID-19, тем не менее, не бывает.

Замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова, в свою очередь, сообщила, что однозначного ответа на вопрос, есть ли хронический коронавирус, пока что нет. Так, по ее словам, некоторые люди могут быть заражены COVID-19 более полугода. Иногда в практике Руженцовой встречались повторные положительные ПЦР-тесты и постоянное повышение титров антител IgM. В настоящий момент идет изучение этих феноменов, подчеркнула медик в беседе с «Российской газетой».

Татьяна Руженцова также рассказала, что у пациентов встречались второй и третий эпизоды коронавирусной инфекции. Александр Семенов уверен, что в этих случаях речь идет, вероятнее всего, о повторном заражении, нежели о хроническом обострении болезни.