Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Автоэксперт назвал способ аннулировать штраф за проезд между полос

Анна Касаткина
09:45 24.10.2021
Штраф можно обжаловать в выписавшей его организации в течение десяти дней.
Автоэксперт назвал способ аннулировать штраф за проезд между полос
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Водителя, объезжающего препятствие на дороге, могут оштрафовать за проезд между полосами. Однако в этом случае наказание можно будет обжаловать, рассказал «Звезде» автоэксперт Владимир Сажин.

Камеры видеофиксации в Москве начали регистрировать проезд между полос. В столичном дептрансе объяснили нововведение необходимостью предотвратить опасные ситуации на дорогах, когда у участников движения из-за такого нарушения не остается места для маневра.

«Не всегда такие маневры бывают оправданы, но в случае когда водитель объезжает препятствие, это может быть условно какое-то транспортное средство, либо впереди ДТП, либо какая-то яма на дороге, водителю так же придет штраф, если он попал в зону действия камеры. Если водитель не согласен с вынесенным штрафом, ему нужно будет обратиться в организацию, которая выписала ему штраф, и обжаловать его в течение десяти дней», - объяснил Сажин.

По его словам, обжаловать штраф можно и после этого срока, например, если человек был в отъезде - для этого тоже нужно обратиться в выписавшую штраф организацию и восстановить сроки обжалования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:07 ОПК
Видео
Гоночный болид на воде: в ФТС рассказали об особенностях кораблей проекта 14232
09:10 В стране и мире
СК возбудил дело после ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Калмыкии
07:51 В стране и мире
Ассистент погибшей от выстрела Болдуина выдвинул свою версию трагедии
06:15 Спорт
«Зарядил мне прямо в челюсть»: Джонсон рассказал о травме в бою с Емельяненко
03:39 В стране и мире
Госдеп США оценил намерения Турции выслать послов 10 стран
Популярное
Мясников назвал самую грубую ошибку при измерении давления
Россиянам напомнили о транспортном налоге за 2020 год
Тимошенко уличила Киев во вранье о прекращении поставок газа из России
Объявившему голодовку Саакашвили сделали переливание крови
Убитая Болдуином кинооператор родилась в СССР
Видео
Избитый на сцене зритель отказался писать заявление на экс-лидера «Ляписа Трубецкого»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.