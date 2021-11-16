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Врач объяснил, почему люди с диабетом живут дольше здоровых

Иван Линдеманн
02:12 16.11.2021
По словам эндокринолога, этот парадокс становится возможным за счет того, что пациенты с диабетом в целом более дисциплинированы и внимательнее следят за здоровьем.
Врач объяснил, почему люди с диабетом живут дольше здоровых
© Фото: pixabay
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Люди, которые страдают от диабета, имеют все шансы на долголетие и зачастую живут дольше, чем люди без этого заболевания. Об этом рассказал профессор и заведующим эндокринологическим отделением ГКБ имени Ерамишанцева Леонид Моргунов.

По словам эксперта, этот парадокс становится возможным за счет того, что пациенты с диабетом в целом более дисциплинированы и внимательнее следят за здоровьем. Кроме того, сейчас хорошо налажена система получения необходимых препаратов для диабетиков.

«Парадокс - в Москве пациент с диабетом живёт дольше, чем пациент без диабета. Во-первых, он контролирует себя. Во-вторых, выполняет рекомендации. В-третьих, препараты, которые он получает легко и бесплатно, эта система давно отлажена, давно в строю», - рассказал профессор в эфире «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что не стоит считать это заболевание приговором. Он напомнил о знаменитостях, которые страдают от диабета – многие из них, например, Юрий Никулин, прожили до глубокой старости.

Ранее стало известно, что употребление сладкой пищи не является ключевым фактором в развитии у пациента сахарного диабета. По словам эндокринолога Ольги Котешковой, решающим моментом в случае диабета выступает масса тела. Профилактикой заболевания является не отказ от сладкого, а ведение здорового образа жизни с нормальным питанием без большого количества быстрых углеводов и жиров.

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