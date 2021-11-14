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Масса сладкого: назван решающий фактор развития сахарного диабета

Анна Берестовая
04:37 14.11.2021
Врач раскрыла, что главным фактором развития диабета является не сладкая пища.
Масса сладкого: назван решающий фактор развития сахарного диабета
© Фото: pexels.com
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Употребление сладкой пищи не является ключевым фактором в развитии у пациента сахарного диабета. Об этом рассказала заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.

По ее словам, не все случаи появления сахарного диабета связаны со злоупотреблением собственно сахаром. При приеме сладкого, сочетаемого с жиром, в организме увеличивается инсулинорезистентность, однако в случае выбора легко усваиваемых углеводов «на десерт» болезнь вполне может не развиться.

Решающим же моментом в случае диабета, как отметила врач, выступает масса тела. По объяснению Котешковой, с увеличением веса растут риски появления данного заболевания.

«Профилактикой заболевания является ведение здорового образа жизни», - цитирует ее РИА Новости.

В первую очередь, согласно ее рекомендациям, важно обратить внимание на правила питания и использовать богатые витаминами и минералами продукты, избегая питания с большим количеством жиров и легкоусвояемых углеводов. При этом специалист посоветовала не прибегать к низкокалорийным диетам и голоду, чтобы не сталкивать организм с подобной экстремальной ситуацией.

«Это очень важно, потому что при снижении веса повышается чувствительность периферических тканей к инсулину и риски развития диабета уменьшаются», - добавила медик.

Ранее сообщалось, что одним из продуктов, помогающих быстро снизить уровень сахара в крови, является чеснок. Содержащиеся в нем вещества также показывают эффективность в борьбе с холестерином.

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