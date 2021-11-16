Захарова напомнила о проведении США военных испытаний в космосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала претензии со стороны США по поводу испытания российской противоспутниковой системы. Захарова напомнила, что с 1950-х годов Штаты неуклонно проводят курс на использование космического пространства для проведения боевых операций в целях достижения военного превосходства.

По ее словам, Вашингтон и его союзники осуществляют масштабные программы по разработке систем вооружений, предназначенных для применения силы или угрозы силой в космосе.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что 20 февраля 2008 года Штаты применили противоракету SM-3 для уничтожения американского спутника «USA-193». По ее словам, Москва, в отличие от Вашингтона, «не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе».

Захарова отметила, что недавние испытания Минобороны были проведены в строгом соответствии с международным правом и не были направлены против кого-либо.

Российские военные 15 ноября успешно провели испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

В Минобороны заверили, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов.

Российские военные 15 ноября успешно провели испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. В Минобороны отметили, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов.