Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили о нежелании России вступать в гонку вооружений в космосе

Виктория Ивашечкина
22:04 16.11.2021
Представитель дипведомства подчеркнула, что российская сторона выступает за сохранение космоса для мирных целей.
В МИД РФ заявили о нежелании России вступать в гонку вооружений в космосе
© Фото: Pixabay
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия считает важным как можно скорее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе.

«В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе», - сказано в ее комментарии, размещенном на сайте российского дипведомства. 

По совам Захаровой, Россия с самого начала освоения космического пространства выдерживает последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и сохранение космоса для мирных целей.

«Основа для такой работы - российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов», - указала Захарова.

Официальный представитель российского дипведомства отметила, что предлагаемая РФ договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений.

Российские военные 15 ноября успешно провели испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года.

В Минобороны заверили, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:08 В стране и мире
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
14:14 Армия
Видео
В МО сообщили о поражении недействующего спутника «Целина-Д» в ходе испытаний
14:00 В стране и мире
Видео
«Я ослеплен»: корреспондента «Звезды» окатили из водомета во время беспорядков на белорусско-польской границе
19:26 Армия
Шойгу провел переговоры с министрами обороны Азербайджана и Армении
17:11 В стране и мире
Видео
Следователи раскрыли подробности массового отравления метиловым спиртом в Казани
Популярное
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Эксперт назвал главную ошибку россиян при лечении COVID-19 дома
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Эксперт назвал способы «развода» клиентов шиномонтажа
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.