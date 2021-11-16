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МО РФ показало видео, доказывающее, что МКС находится ниже фрагментов разрушенного космического аппарата

Ян Брацкий
18:56 16.11.2021
Согласно опубликованным данным, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Специалистами Минобороны России с использованием программного комплекса визуализации обстановки в космическом пространстве на основе реальных данных проведено моделирование движения сопровождаемых и вновь обнаруженных космических объектов с действующими космическими аппаратами и международной космической станции (МКС).

На видеоизображении хорошо видно, что объекты двигаются по орбитам с разным наклонением в разных плоскостях. Кроме того, МКС находится ниже фрагментов разрушения космического аппарата на 40-60 километров.

При этом, отечественной системой контроля космического пространства по каждому вновь образованному космическому объекту осуществляется непрерывный повитковый контроль с прогнозированием ситуации.

С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют. Заявления о якобы существовавших «рисках» для МКС не соответствуют действительности.

Накануне российские военные успешно провели испытание, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Фрагменты внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.

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