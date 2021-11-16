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В РФС прокомментировали заявление Карпина об уходе с поста

Марина Крижановская
19:43 16.11.2021
Ранее он сообщил о своей возможной отставке с поста главного тренера национальной сборной по футболу.
В РФС прокомментировали заявление Карпина об уходе с поста
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Контракт главного тренера российской национальной команды по футболу Валерия Карпина был пролонгирован. Это происходит автоматически после выхода сборной в стыковые матчи и занятия второго места в группе.

«Контракт, заключенный с Валерием Карпиным, содержит пункт об автоматической его пролонгации в случае выхода российской сборной в серию матчей среди команд за право принять участие в Чемпионате мира 2022 года. По итогам игры с Хорватией наша сборная выходит в стыковые матчи», - прокомментировала пресс-служба Российского футбольного союза изданию «Чемпионат».

Ранее Валерий Карпин сказал, что у него нет уверенности, будет ли он тренером сборной в стыковых матчах. Он подчеркнул, что в стыковых матчах будет еще большее давление, добавив, что у него нет уверенности в том, выдержит ли сборная его.

«Не знаю, думаю. Допустим, у меня есть контракт, но если я не хочу? Меня что, удержат силой? Сейчас я размышляю. Меня разочаровала игра, а не результат», - сказал он.

По завершению игры он сказал, что поражение от сборной Хорватии было самым обидным в его карьере тренера. Он добавил, что это происходит, когда игроки не ведут контригру и закрываются от мяча.

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