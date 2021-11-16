Эксперт оценил опасность приближающегося к Земле астероида 2016 JG12

Генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев рассказал «Звезде» о том, что приближающийся к Земле астероид 2016 JG12 не представляет для планеты никакой опасности.

Ранее Центр изучения околоземных объектов NASA рассказал о приближении к Земле «потенциально опасного астероида». По данным специалистов, небесное тело пролетит рядом с нашей планетой в субботу, 20 ноября, на расстоянии 5,5 миллиона километров со скоростью 7,48 километра в секунду.

«За последний год обнаружено свыше трехсот астероидов, которые пролетели в сфере притяжения Земли. Ее радиус - один миллион километров, то есть в 2,5 раза больше, чем расстояние до Луны. И вот в этой области каждый день пролетает какой-то астероид. Маленькие, большие, средние. Обычное рядовое явление». - прокомментировал эксперт.

Зайцев напомнил, что данный астероид был обнаружен еще в 2016 году. По словам эксперта, за пять лет он второй или третий раз сближается с Землей.

«Астрономы прекрасно умеют считать траектории этих астероидов, прогнозировать. Если он был обнаружен в 2016 году и никто ничего не сказал об этом, то он не опасен. Не состоит в базе потенциально опасных объектов», - подытожил Анатолий Зайцев.

Несколькими днями ранее в Институте прикладной математики имени Келдыша зафиксировали неизвестный астероид, который приближается к Земле. Объекту присвоили предварительное наименование 2021 UL17.