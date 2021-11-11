Ученые обнаружили неизвестный несущийся к Земле астероид

В Институте прикладной математики имени Келдыша зафиксировали потенциально опасный неизвестный астероид, который приближается к Земле. Объекту присвоили предварительное наименование 2021 UL17.

«Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! Сотрудник ИПМ им. М. В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей», - сказано в публикации Института в Instagram.

В публикации также говорится о том, что астероид просматривается как слабый объект 20-й звездной величины. Сегодня, 11 ноября, он пролетает на расстоянии 18 миллионов километров от нашей планеты.

«На данный момент проводится уточнение траектории движения потенциально опасного объекта», - пишут в Институте.

Ранее стало известно, что астероид размером с три футбольных поля приблизится к Земле в середине месяца. Астероид 2004 UE в скором времени должен будет пролететь вблизи планеты.