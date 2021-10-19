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Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области

Роман Захаров
19:37 19.10.2021
По данным журналистов, все отравившиеся вместе пили поддельный коньяк.
Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Шесть человек отравились суррогатным алкоголем в Курганской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По данным информагентства, трое отравившихся в итоге умерли.

«Они все вместе пили суррогатный коньяк», - сообщил собеседник агентства.

В материале отмечается, что инцидент, о котором идет речь, произошел еще в конце сентября.

Случаи отравления суррогатным алкоголем подтвердили и региональные власти.

«За последний месяц отравления суррогатным алкоголем зафиксированы в Курганской, Свердловской, Оренбургской областях. Помните: на бутылке алкогольного напитка должна быть акцизная марка, покупать спиртные напитки можно только в магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкоголя. Нельзя приобретать алкоголь из-под прилавка и в пластиковой таре», - сказано в обращении правительства Курской области к местным жителям.

Ранее сообщалось, что в результате массового отравления некачественной спиртной продукцией в Оренбургской области погибли несколько десятков человек. По факту случившегося было возбуждено шесть уголовных дел, объединенных в одно производство. Полиция задержала подозреваемых.

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