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Экипаж крейсера «Маршал Устинов» завершил ревакцинацию от COVID-19

Андрей Аркадьев
16:23 16.11.2021
Перед прививкой военнослужащим измерили температуру, они прошли медицинский осмотр.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня завершил ревакцинацию очередной экипаж корабля Северного флота - ракетного крейсера «Маршал Устинов». Прививку вторым компонентом препарата «Спутник V» получила последняя группа из 50 военных моряков.

Процедура проходила в корабельной амбулатории. Перед прививкой военнослужащим измерили температуру, они прошли медицинский осмотр. Противопоказаний к прививке или непереносимости препарата ни у кого не выявлено.

За весь 2021 год после вакцинации личного состава новой коронавирусной инфекцией переболел в легкой форме только один из более пяти сотен военнослужащих ракетного крейсера.

Ревакцинация военнослужащих на Северном флоте проходит в плановом порядке. Всем воинам-североморцам, которые должны быть привиты от COVID-19 с июня по октябрь, были своевременно сделаны инъекции вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Ее запасов хватит для ревакцинации всего личного состава.

Ранее сообщалось, что более 86 тысяч военнослужащих Южного военного округа ревакцинировались от COVID-19. Повторную прививку получили те, кто был привит до марта.

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