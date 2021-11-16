Цена на газ в Европе превысила $1 000 за тысячу кубометров впервые с конца октября

Цены на газ в Европе впервые с конца октября превысили тысячу долларов за тысячу кубических метров. Декабрьские фьючерсы уже подорожали с 1 006 до 1 065 долларов. Рост составил 4,8%, что следует из опубликованных данных биржи ICE.

Процедура будет возобновлена после того, как «Газпром» завершит создание на территории ФРГ дочерней компании для германского участка топливной магистрали.

Ранее стало известно, что компания «Нафтогаз Украина» примет участие в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал глава украинской компании Юрий Витренко. По его словам, соответствующее решение принял немецкий регулятор BNetzA.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря завершилось 10 сентября. По двум нитям трубопровода, а длина каждой составляет 1 234 километра, можно будет прокачивать 55 миллиардов кубометров газа ежегодно.