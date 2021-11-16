Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Цена на газ в Европе превысила $1 000 за тысячу кубометров впервые с конца октября

Ян Брацкий
15:36 16.11.2021
Эксперты связывают очередной ценовой скачок с решением германских властей приостановить процесс сертификации газопровода «Северный поток - 2».
Цена на газ в Европе превысила $1 000 за тысячу кубометров впервые с конца октября
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Цены на газ в Европе впервые с конца октября превысили тысячу долларов за тысячу кубических метров. Декабрьские фьючерсы уже подорожали с 1 006 до 1 065 долларов. Рост составил 4,8%, что следует из опубликованных данных биржи ICE.

Процедура будет возобновлена после того, как «Газпром» завершит создание на территории ФРГ дочерней компании для германского участка топливной магистрали.

Ранее стало известно, что компания «Нафтогаз Украина» примет участие в процедуре сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2». Такое заявление сделал глава украинской компании Юрий Витренко. По его словам, соответствующее решение принял немецкий регулятор BNetzA.

Строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря завершилось 10 сентября. По двум нитям трубопровода, а длина каждой составляет 1 234 километра, можно будет прокачивать 55 миллиардов кубометров газа ежегодно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:14 Армия
В МО сообщили о поражении недействующего спутника «Целина-Д» в ходе испытаний
12:56 В стране и мире
Видео
Дым, водометы и стрельба: опубликованы свежие кадры с белорусско-польской границы
12:39 В стране и мире
Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока - 2»
10:32 В стране и мире
Видео
ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов через ЗАГС
10:26 В стране и мире
«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на заявление Киева об указе Путина по Донбассу
Популярное
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Эксперт назвал главную ошибку россиян при лечении COVID-19 дома
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Эксперт назвал способы «развода» клиентов шиномонтажа
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.