Синоптик спрогнозировал рекордно низкое давление в Москве в ближайшие дни

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о погоде в Москве в ближайшие дни. По словам эксперта, в столице и ряде регионов уже в четверг, 18 ноября, можно ожидать осадки и рекордно пониженное атмосферное давление.

«Сегодня мы наблюдаем солнечную погоду в столичном регионе, а также в некоторых других областях центральной части Европейской России. Уже завтра облаков станет больше, в четверг придут осадки вместе с циклоном. Атмосферное давление будет резко падать», - подчеркнул Леус.

По словам синоптика, в Москве давление может стать рекордно низким для 20 ноября. Оно может опуститься до отметки 718-720 мм рт. ст. При этом суточный рекорд самого низкого атмосферного давления для этого дня за всю историю метеонаблюдений в столице составляет 721,8 мм рт. ст.

«Вслед за холодным атмосферным фронтом в воскресенье давление будет активно расти, усилится ветер, температура начнет падать. Не исключено образование снежного покрова до 5-10 сантиметров», - заключил Михаил Леус.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в ближайшую неделю в столичном регионе сохранятся неблагоприятные для метеочувствительных людей погодные условия. Атмосферное давление будет постепенно падать.

По ее словам, это продлится несколько дней, в течение которых давление будет ежедневно падать на шесть миллиметров ртутного столба.