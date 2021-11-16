Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптик спрогнозировал рекордно низкое давление в Москве в ближайшие дни

Виктория Ивашечкина
15:33 16.11.2021
По словам специалиста, уже в четверг, 18 ноября, в столице станет облачно.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде» о погоде в Москве в ближайшие дни. По словам эксперта, в столице и ряде регионов уже в четверг, 18 ноября, можно ожидать осадки и рекордно пониженное атмосферное давление.

«Сегодня мы наблюдаем солнечную погоду в столичном регионе, а также в некоторых других областях центральной части Европейской России. Уже завтра облаков станет больше, в четверг придут осадки вместе с циклоном. Атмосферное давление будет резко падать», - подчеркнул Леус.

По словам синоптика, в Москве давление может стать рекордно низким для 20 ноября. Оно может опуститься до отметки 718-720 мм рт. ст. При этом суточный рекорд самого низкого атмосферного давления для этого дня за всю историю метеонаблюдений в столице составляет 721,8 мм рт. ст.

«Вслед за холодным атмосферным фронтом в воскресенье давление будет активно расти, усилится ветер, температура начнет падать. Не исключено образование снежного покрова до 5-10 сантиметров», - заключил Михаил Леус.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в ближайшую неделю в столичном регионе сохранятся неблагоприятные для метеочувствительных людей погодные условия. Атмосферное давление будет постепенно падать.

По ее словам, это продлится несколько дней, в течение которых давление будет ежедневно падать на шесть миллиметров ртутного столба.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:14 Армия
В МО сообщили о поражении недействующего спутника «Целина-Д» в ходе испытаний
12:56 В стране и мире
Видео
Дым, водометы и стрельба: опубликованы свежие кадры с белорусско-польской границы
12:39 В стране и мире
Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока - 2»
10:32 В стране и мире
Видео
ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов через ЗАГС
10:26 В стране и мире
«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на заявление Киева об указе Путина по Донбассу
Популярное
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Эксперт назвал главную ошибку россиян при лечении COVID-19 дома
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Эксперт назвал способы «развода» клиентов шиномонтажа
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.