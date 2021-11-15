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Синоптик предупредила о скачках атмосферного давления в Москве и области

Ян Брацкий
14:27 15.11.2021
По прогнозам метеоролога, ежедневно столбик атмосферного давления будет падать на шести миллиметров, что может негативно сказаться на самочувствии некоторых людей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В ближайшую неделю в столичном регионе сохранятся неблагоприятные для метеочувствительных людей погодные условия. Атмосферное давление будет постепенно падать. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Со ее слов, это продлится несколько дней, в течение которых давление будет ежедневно падать на шесть миллиметров ртутного столба.

«Ничего страшного не произойдет. Мы реагируем больше на температуру, а она сейчас нормальная. Сам по себе ноябрь считается темным. Здесь и максимальное количество облаков и природа засыпает. Это естественные ритмы. Время подвести тоги, трансформироваться и вести спокойный образ жизни», - рекомендовала Макарова.

Впрочем, проблемы могут испытать не только те, кто болезненно реагирует на изменения атмосферного давления. Многие люди в ноябре впадают в депрессию, отметила эксперт. Психологи в это время рекомендуют больше внимания уделять гардеробу, подбирая яркие цвета в одежде, избегать дополнительных стрессов и следить за общим состоянием здоровья.

Между тем устойчивый снежный покров в российской столице образуется к 20 и 21 ноября, то есть к следующим выходным. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Уже к выходным в Москве заметно увеличится продолжительность и интенсивность осадков в твердой фазе. С учетом этого стоит ожидать, что в столице будет сформирован устойчивый снежный покров до шести сантиметров, в Подмосковье - до 10 сантиметров.

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