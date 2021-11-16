В России впервые запустили авиаракеты с беспилотного вертолета

В России прошли первые испытания беспилотного ударного вертолета «Термит», в ходе которых с него были запущены корректируемые авиаракеты С-8Л. Об этом сообщил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

«Предложенные концерном авиационные ракеты С-8Л действительно войдут в комплекс вооружения этого вертолета. Первые испытания с применением этих боеприпасов уже были проведены в рамках инициативных работ», - приводит РИА Новости его слова.

«Термит» был впервые представлен публике в конце августа на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» на стенде концерна «Калашников».

В октябре сообщалось, что новейшим ударным беспилотником «Орион» можно будет управлять из любой точки мира. Ранее в интервью «Звезде» на военно-техническом форуме «Армия-2021» генеральный директор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков заявил, что компания создает единую систему управления для вертолетов и самолетов.