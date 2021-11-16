Госдума России продлила возможный срок службы маршалов, генералов и адмиралов. Соответствующий законопроект был принят сегодня в третьем чтении.

«Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, по которому президент РФ сможет продлевать срок пребывания на службе маршалов и генералов после достижения ими 70 лет. Поправки были инициированы главой государства», - говорится в сообщении Госдумы.

Сегодня военнослужащие, имеющие воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии и адмирала флота могут служить до 65 лет. При необходимости с ними можно заключить новый контракт до достижения возраста 70 лет.

Но в отдельных случаях опыт и квалификация может пригодиться стране и после достижения ими возраста, озвученного выше. В новом законопроекте контракт может заключаться на срок, устанавливать который будет лично президент страны.

Полный текст законопроекта можно посмотреть тут - теперь ему осталось пройти через Совет Федерации и получить подпись президента.

Ранее сообщалось, что Госдума упростила хранение и ношение кортиков для отставников ВМФ.