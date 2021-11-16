Суд отменил запрет на выезд из Турции для подозреваемых в поджоге леса россиян

Суд Антальи снял ограничения на выезд из Турции для семерых россиян, обвиняемых в неумышленном поджоге леса. Об этом «Звезде» рассказал их адвокат Константин Ерохин.

«Суд принял решение снять меры контроля в виде необходимости отмечаться в полиции и снял запрет на выезд из страны. Сейчас нет юридических ограничений на их выезд из Турции. Решение вступает в силу немедленно. При этом потребуется несколько дней для решения бюрократических вопросов, связанных с исполнением принятых судом решений», - заявил Ерохин.

Тем не менее снятие ограничительных мер не предполагает снятия обвинений, уточнил юрист. Подозреваемым россиянам просто позволили свободно перемещаться.

«Суд у нас продолжается, следующее заседание назначено на май 2022 года. Вообще в Турции судебное производство очень длительное. Мы готовимся и придерживаемся нашей изначальной позиции. Ребята отрицают, что их действия привели к возникновению пожара. Они сегодня это подтвердили. Они к этому пожару не имеют никакого отношения», - заключил адвокат.

Семерых россиян задержали в Анталье в конце октября. Туристов арестовали, но уже спустя два дня отпустили, обязав отмечаться в отделении местной полиции. По версии стороны обвинения, подозреваемые разбили палатку в национальном парке в районе горы Сиври. Позже в районе начался лесной пожар.