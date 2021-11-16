Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд отменил запрет на выезд из Турции для подозреваемых в поджоге леса россиян

Ян Брацкий
15:11 16.11.2021
Следующее судебное заседание, на котором может быть принято окончательное решение о невиновности россиян, назначено на май 2022 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, Globallookpress
Читайте нас на:

Суд Антальи снял ограничения на выезд из Турции для семерых россиян, обвиняемых в неумышленном поджоге леса. Об этом «Звезде» рассказал их адвокат Константин Ерохин.

«Суд принял решение снять меры контроля в виде необходимости отмечаться в полиции и снял запрет на выезд из страны. Сейчас нет юридических ограничений на их выезд из Турции. Решение вступает в силу немедленно. При этом потребуется несколько дней для решения бюрократических вопросов, связанных с исполнением принятых судом решений», - заявил Ерохин.

Тем не менее снятие ограничительных мер не предполагает снятия обвинений, уточнил юрист. Подозреваемым россиянам просто позволили свободно перемещаться.

«Суд у нас продолжается, следующее заседание назначено на май 2022 года. Вообще в Турции судебное производство очень длительное. Мы готовимся и придерживаемся нашей изначальной позиции. Ребята отрицают, что их действия привели к возникновению пожара. Они сегодня это подтвердили. Они к этому пожару не имеют никакого отношения», - заключил адвокат.

Семерых россиян задержали в Анталье в конце октября. Туристов арестовали, но уже спустя два дня отпустили, обязав отмечаться в отделении местной полиции. По версии стороны обвинения, подозреваемые разбили палатку в национальном парке в районе горы Сиври. Позже в районе начался лесной пожар.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:14 Армия
В МО сообщили о поражении недействующего спутника «Целина-Д» в ходе испытаний
12:56 В стране и мире
Видео
Дым, водометы и стрельба: опубликованы свежие кадры с белорусско-польской границы
12:39 В стране и мире
Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока - 2»
10:32 В стране и мире
Видео
ФСБ пресекла деятельность группировки, занимавшейся легализацией мигрантов через ЗАГС
10:26 В стране и мире
«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на заявление Киева об указе Путина по Донбассу
Популярное
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Эксперт назвал главную ошибку россиян при лечении COVID-19 дома
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
Эксперт назвал способы «развода» клиентов шиномонтажа
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.