Выпускники учебных центров РВСН отправились к местам прохождения службы

Выпускники учебных центров РВСН отправились к местам несения службы. Два состава из Псковской и Астраханской областей везут связистов, механиков-водителей, специалистов инженерного профиля. До отправки все вагоны обеззаразили спецсоставом.

Маршрут первого эшелона пройдет через Псковскую, Ленинградскую, Тверскую, Нижегородскую, Кировскую, Свердловскую области. В Новосибирске состав объединят со вторым эшелоном. В пути пополнение обеспечат трехразовым питанием, а также средствами индивидуальной защиты от коронавируса.

Ранее сообщалось, что военные медики из соединений и воинских частей РВСН от Астраханской до Иркутской областей приступили к оказанию медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.