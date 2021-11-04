Военные медики РВСН приступили к оказанию медицинской помощи населению в Тульской области

Военные медики из соединений и воинских частей РВСН от Астраханской до Иркутской областей приступили к оказанию медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Высококвалифицированные медицинские специалисты Ракетных войск оказывают консультативную помощь и помогают местным врачам и медсестрам в больницах скорой медицинской помощи города Тулы, а также Алексинского и Новомосковского районов Тульской области с интенсивным задействованием при работе с больными COVID-19, в том числе в отделениях анестезиологии и реанимации.

Наряду с этим, в соответствии с запросами глав субъектов РФ, в связи со складывающейся в регионах Российской Федерации ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией РВСН приняты меры по оказанию помощи региональным медицинским учреждениям в части добычи жидкого медицинского кислорода. Этот процесс проводится с использованием разработанной и поставленной в РВСН в рамках выполнения Государственного оборонного заказа станции транспортабельной азотокислорододобывающей СТАД-100.

В настоящее время в медицинские учреждения Удмуртской Республики поставлено более двух тонн высококачественного жидкого кислорода.

В воинских частях РВСН приступили к формированию запасов жидкого медицинского кислорода с целью оказания массовой помощи медицинским учреждениям субъектов Российской Федерации.

Военнослужащие Ужурского соединения Красноярского края и Пибаньшурского арсенала РВСН Удмуртской Республике уже освоили навыки работы со станциями, что позволило выдавать первые килограммы высококачественного кислорода в региональные больницы нуждающимся.