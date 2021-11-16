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Агент Гаркалина ответила на сообщения об ухудшении состояния актера

Майя Мусиенко
14:15 16.11.2021
По ее словам, фейки, опубликованные накануне, останутся на совести тех, кто их распространял.
Агент Гаркалина ответила на сообщения об ухудшении состояния актера
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, globallookpress
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Новости об ампутации руки, которая якобы грозит Валерию Гаркалину, являются абсурдными. Врачи не сообщали представителям и семье актера о подобных мерах. Об этом «Звезде» рассказала агент артиста Наталья Теплова.

«Все ужасы, которые вчера публиковали, пусть остаются на совести тех людей, которые пишут этот бред. У нас нет такой информации от врачей», - пояснила она.

Ранее СМИ сообщили, что на фоне тяжелого течения коронавируса у Гаркалина начался тромбоз артерий и ему могут ампутировать руку. Представитель актера опровергла эту информацию, назвав ее фантазией.

Напомним, народный артист России Валерий Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября с диагнозом COVID-19. Его состояние ухудшалось с каждым днем. Сейчас поражение легких актера достигает 85%, он переведен в реанимацию и подключен к аппарату ЭКМО.

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