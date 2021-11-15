Агент Гаркалина назвала фантазиями новость о возможной ампутации руки артиста

Опубликованная ранее информация о грозящей актеру Валерию Гаркалину ампутации руки является фантазией СМИ. Об этом заявила агент актера Наталья Теплова. Ранее СМИ сообщили, что на фоне тяжелого течения COVID-19 у Гаркалина начался тромбоз артерий.

«Это фантазии автора статьи. Ни у меня, ни у дочери такой информации нет. Врачи тоже не в курсе», - заявила Теплова в переписке со «Звездой».

Народный артист России Валерий Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября.

У поступившего актера диагностировали коронавирусную инфекцию и 25-процентное поражение легких. Состояние Гаркалина ухудшалось с каждым днем. В настоящее время поражение легких достигает 85%, актер переведен в реанимацию и подключен к аппарату ЭКМО.