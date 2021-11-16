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Танки Т-72 промчались по специальной трассе в Забайкалье и поразили мишени точным огнем

Тимур Шерзад
Михаил Долгих
14:53 16.11.2021
На танкодроме полигона Красный Яр бронетехника на скорости преодолевает спецтрассу с искусственными и естественными преградами - косогорами, противотанковыми рвами, колейными мостами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Забайкалье около трех тысяч выпускников окружного учебного центра показывают мастерство вождения и боевой стрельбы.

На танкодроме полигона Красный Яр они на скорости преодолевают спецтрассу с искусственными и естественными преградами - косогорами, противотанковыми рвами, колейными мостами.

А затем в движении поражают цели из штатного вооружения танков Т-72Б3 и Т-72Б, а также боевых машин пехоты.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье вернулись после полугодовой командировки в Сирию военные медики ВВО. 

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2  комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

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