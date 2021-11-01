Военные медики ВВО вернулись в Забайкалье после полугодовой командировки в Сирии

Врачи и младший персонал медицинского отряда специального назначения (МОСН) Восточного военного округа (ВВО), завершили работу по медицинскому обеспечению российских военнослужащих в Сирии и оказанию помощи мирным жителям САР и вернулись в пункт постоянной дислокации в Забайкальском крае. Военные медики выполняли задачи на территории Сирии в течение полугода.

В аэропорту Читы военнослужащих встретили представители командования общевойсковой армии и руководства военно-клинического госпиталя ВВО.

За время командировки военные медики оказывали необходимую консультативно-диагностическую помощь российским военнослужащим, в том числе в полевых условиях, а в ходе проведения гуманитарных акций оказывали медицинскую помощь мирному населению.

Также российские специалисты были задействованы в проведении тестирования на предмет заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего военнослужащие выполнили свыше 20 тысяч лабораторно-диагностических исследований.

Медицинский отряд специального назначения - воинское подразделение, предназначенное для выполнения задач по оказанию первой врачебной, квалифицированной и специализированной медицинской помощи в любых условиях мирного и военного времени, в том числе в зонах боевых действий, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.