Путину доложили об образцовом состоянии атомного ледокольного флота

Состояние отечественного атомного ледокольного флота образцовое, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

«Вообще все проекты на Северном морском пути развиваются, может быть, даже более высокими темпами, чем мы планировали», - добавил Лихачев.

В состав российского атомного ледокольного флота входят атомоходы «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр», «Вайгач», головной универсальный атомный ледокол проекта 22 220 «Арктика», атомный контейнеровоз «Севморпуть», а также специализированные суда.

На «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге, где был построен атомный ледокол «Арктика», сейчас сооружаются четыре серийных атомохода того же проекта 22 220 - «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка».

Ледокол «Арктика» был заложен в ноябре 2013 года, спуск на воду состоялся в июне 2016-го. Атомоход имеет длину 173,3 метра, ширину - 34 метра, высоту борта - 15,2 метра, скорость хода - 22 узла по чистой воде.

Ледоколы проекта 22 220 способны пробивать лед толщиной до трех метров. Оборудованы двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ-200, каждый из которых обладает 175 МВт тепловой мощности. Ее преимущество заключается в компактности. Основное оборудование размещается внутри корпуса парогенерирующего блока. РИТМ-200 обладает высокими показателями надежности и безопасности.

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из которых будут атомными.