В стране и мире Лавров назвал лицемерием обвинения США в адрес РФ в создании рисков по мирному использованию космоса Андрей Аркадьев По словам главы МИД РФ, нет никаких фактов, что Москва создавала риски для космической деятельности. © Фото: NASA Читайте нас на: Обвинения США в том, что Россия якобы создает риски по мирному использованию космоса - лицемерие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, по меньшей мере лицемерие», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции. Комментируя заявления американских властей, Лавров подчеркнул, что нет никаких фактов, что РФ создавала риски для космической деятельности. Ранее глава МИД РФ заявил, что в сфере контроля над вооружениями нарастает напряженность, появляются новые угрозы, что подрывает стратегическую стабильность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика