Лавров назвал лицемерием обвинения США в адрес РФ в создании рисков по мирному использованию космоса
По словам главы МИД РФ, нет никаких фактов, что Москва создавала риски для космической деятельности.
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Обвинения США в том, что Россия якобы создает риски по мирному использованию космоса - лицемерие, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, по меньшей мере лицемерие», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.
Комментируя заявления американских властей, Лавров подчеркнул, что нет никаких фактов, что РФ создавала риски для космической деятельности.
Ранее глава МИД РФ заявил, что в сфере контроля над вооружениями нарастает напряженность, появляются новые угрозы, что подрывает стратегическую стабильность.