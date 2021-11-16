Названы признаки опасного кашля, при котором нужно срочно идти к врачу

Осенью и зимой на фоне простуды с насморком и респираторных инфекций часто развивается сильный влажный кашель, который долго не проходит. Как объяснила сотрудница кафедры медицинской химии и клеточной биологии в Гетеборгском университете Анна Эрмунд, этот симптом является естественной реакцией организма, пишет шведское издание Expressen. Выдержки приводит ИноСМИ.

«В дыхательных путях не должно быть частиц бактерий или вирусов, так что кашель с мокротой - это ответ на раздражение. Когда обычного объема мокроты не хватает - а в норме ее очень мало по сравнению с количеством при влажном кашле, - создается своего рода запас, чтобы дыхательные пути могли защититься от попадающих в организм бактерий и вирусов», - указала Эрмунд.

Однако влажный кашель может оказаться и признаком более серьезного заболевания. У маленьких детей подобные симптомы вызывает респираторно-синцитиальный вирус и коклюш, отметила специалист.

У взрослых так может проявиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Чаще всего - в девяти из десяти случаев - заболевание возникает в результате курения табака. Причем ХОБЛ может развиваться в течение нескольких лет, не проявляя себя. На заболевание указывает не только влажный кашель, но и одышка. При развитии этих симптомов необходимо обратиться к специалисту, посоветовала Эрмунд.

Она отметила, что по мере развития ХОБЛ больным становится все труднее дышать, возникают сложности с обеспечением организма кислородом. Течение болезни можно замедлить медикаментами и физической активностью.