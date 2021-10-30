Мясников рассказал о малоизвестных причинах хронического кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что кашель является хроническим, если продолжается более трех месяцев. Он отметил, что к такому нужно относится серьезно.



Врач добавил, что так называемых легочных причин возникновения такого кашля на самом деле немного. Существуют и другие, менее известные. Основной причиной эксперт назвал повышенную кислотность желудка.

«Происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод, там находятся рецепторы кашлевые, вы начинаете кашлять», - пояснил Александр Мясников эфире канала «Россия-1».

Ранее Александр Мясников заявил, что при неразумном применении антибиотики перестают работать, когда они действительно необходимы организму. Вот почему важно не прибегать к их приему без надобности.