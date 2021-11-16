РФ возобновит авиасообщение с Аргентиной, Бразилией и еще тремя странами с декабря

С 1 декабря Россия возобновит авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Коста-Рикой и Монголией. Также будут сняты ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар. Об этом 16 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром», – отметили оперативном штабе.

Рейсы из Москвы в Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро, а также обратно будут выполняться дважды в неделю, как и полеты в Сан-Хосе и Дакку. В монгольскую столицу Улан-Батор будет возможность улететь из Москвы три раза в неделю, а также по одному разу из Улан-Удэ, Красноярска и Иркутска.

Напомним, с 9 ноября Россия возобновила прерванное в связи с распространением коронавируса регулярное авиасообщение с Ираном, Багамами, Нидерландами, Оманом, Норвегией, Словенией, Швецией, Тунисом, Таиландом.