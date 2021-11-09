Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

Начиная с 9 ноября Россия возобновила прерванное в связи с распространением коронавирусной инфекции регулярное авиасообщение с рядом стран. В их числе оказались Иран, Багамы, Нидерланды, Оман, Норвегия, Словения, Швеция, Тунис, Таиланд.

Так, из Москвы и в обратном направлении были восстановлены рейсы в Тегеран и Нассау - трижды и дважды в неделю соответственно. Также были запущены по семь рейсов в неделю по маршруту Москва - Амстердам и Москва - Монастир, два рейса по направлениям Москва - Эйндховен и Москва - Маскат, а также Москва - Бангкок и Москва - Пхукет.

Из Санкт-Петербурга можно будет долететь до Амстердама, Бергена, Осло, Монастира. Кроме того, в рамках открывшегося авиасообщения со Швецией из Северной столицы были возобновлены рейсы в Гетеборг и Стокгольм и обратно.

Кроме того, регулярные авиаперелеты были восстановлены по направлениям Сочи - Тегеран (один рейс в неделю), Сочи - Амстердам (два рейса в неделю), Жуковский - Амстердам, Екатеринбург - Амстердам, Калининград - Амстердам (также дважды в неделю),

Помимо этого, Россия с 9 ноября сняла ограничения на авиасообщение с четырьмя странами, а также увеличила количество рейсов с еще 12 государствами.