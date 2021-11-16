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В России продлили действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года

Роман Захаров
12:14 16.11.2021
Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора размещено на официальном портале правовой информации.
В России продлили действие эпидправил по профилактике COVID-19 до 2024 года
© Фото: pexels
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие санитарно-эпидемиологических правил по профилактике коронавируса в РФ до 2024 года. Об этом говорится в ее постановлении, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В пункте 2 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" цифры "2022" заменить цифрами "2024"», - сказано в тексте документа.

Ранее Попова в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным по ситуации с COVID-19 сообщила, что в России впервые за два месяца снизилась общая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. По ее словам, постоянный рост числа заболевших удалось остановить в 43 регионах, еще в 33 субъектах наблюдается лишь незначительный рост инфицированных.

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