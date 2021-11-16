Лукашенко заявил о попытках подбросить оружие в лагерь мигрантов

В стихийный лагерь мигрантов на белорусско-польской границе уже пытались привезти оружие. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по обстановке на государственной границе.

«К нам не может быть никаких претензий. Мы делаем все, чтобы защитить этих людей. Самое опасное - это попытка подбросить в этот лагерь оружие. Мы отвлекаем колоссальные силы, чтобы это предотвратить», - приводит слова белорусского лидера информагентство БЕЛТА.

Ранее белорусские пограничники сообщили, что мигранты с Ближнего Востока, которые неделю живут на границе, обращаются к местным медикам с симптомами ОРВИ.

В настоящий момент на границе между Белоруссией и Польшей находится около двух тысяч мигрантов, которые осадили погранпереход. Некоторые обосновались прямо на территории КПП, а другие остаются в непосредственной близости к нему.