Неврологи назвали главную опасность употребления энергетиков

Из-за употребления энергетических напитков может развиться истощение организма, сбой в работе нервной системы и всех гормональных систем. Также снижается иммунитет и повышается заболеваемость. Об этом предупредили врачи-неврологи Павел Хорошев и Роман Люкманов.

Как пояснили специалисты в беседе с URA.RU, основной вред от энергетиков связан со стимуляцией метаболизма. В результате, как указал Хорошев, происходит истощение ресурса клеток и нарушение их нормальной деятельности.

«Наблюдается сбой в работе гипофиза. Если употребление энергетиков стало системным, то в будущем будет сложно восстановить работу всех гормональных систем», - добавил невролог.

Люкманов, в свою очередь, назвал такие напитки суррогатом энергии.

«Любое искусственное увеличение потенциала приводит к тому, что человек избыточно тратит собственные ресурсы, которые требуют адекватного восполнения. Если этого не происходит, то может пострадать любая система жизнедеятельности», - указал врач.

По словам доктора, первой страдает нервная система, развиваются различные расстройства, снижается иммунитет, повышается заболеваемость. Кроме того, из-за передозировки энергетиками у человека может появиться тахикардия. Если пульс более 90 ударов в минуту в течение получаса-часа не падает, следует обратиться к врачу, резюмировал невролог.