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Медики ЮВО помогли 1,6 тысячи пациентов с COVID-19 в мобильном госпитале в Сухуме

Тимур Шерзад
12:26 16.11.2021
Из госпиталя выписано уже 470 человек. Эти пациенты прошли необходимый курс лечения, проведенные повторные лабораторные комплексные исследования показали отрицательный результат на COVID-19. При этом пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Медики Южного военного округа помогли 1,6 тысячи жителей Абхазии с COVID-19 в мобильном госпитале в Сухуме - они приняли их на лечение или консультацию. 

На сегодня в стационаре лечится 99 человек, которым оказывается необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий. 

Из госпиталя выписано уже 470 человек. Эти пациенты прошли необходимый курс лечения, проведенные повторные лабораторные комплексные исследования показали отрицательный результат на COVID-19. При этом пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Больные поступают в мобильный госпиталь ЮВО со всех районов республики на машинах скорой помощи. Кто-то обращается амбулаторно по направлениям врачей. Решения о госпитализации и дальнейшем лечении принимаются по согласованию с участковыми врачами.

Российские военные медики принимают пациентов и проводят лечебно-диагностические мероприятия в круглосуточном режиме. В нем же проводится и ПЦР-диагоностика анализов, которые доставляют из городских лабораторий. Лаборатория полевого госпиталя позволяет единовременно загрузить до 24 биологических проб.  

Всего в мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено около 8 000 клинических исследований, включая 3 000 ПЦР-тестов и более тысячи обзорных рентгенограмм грудной клетки.

Также сообщается, что с военных аэродромов Черноморского флота и ЮВО передано 20 тонн кислорода для борьбы с COVID-19 в Крыму.

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