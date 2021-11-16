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«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на заявление Киева об указе Путина по Донбассу

Майя Мусиенко
10:26 16.11.2021
Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что украинские власти сами принимали законы, которые противоречат Минским соглашениям.
«На воре и шапка горит»: Захарова ответила на заявление Киева об указе Путина по Донбассу
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Именно Киев принимал противоречащие минским договоренностям законы, которые мешали урегулированию конфликта на Донбассе. Такое заявление во вторник, 16 ноября, сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы на указ президента России Владимира Путина о помощи Донбассу.

«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договоренностям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках "нормандского формата"», - написала она в своем Telegram-канале.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такое распоряжение российского лидера противоречит Минским соглашениям, призванным урегулировать вооруженный конфликт в регионе.  

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