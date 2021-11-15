Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи отдельным районам ДНР и ЛНР

Российский президент Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский лидер поручил правительству страны в порядке исключения признать в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины действительными сертификаты «о происхождении товаров, выдаваемых органах (организациями), фактически действующими на территории указанных районов».

В соответствии с документом мера будет действовать «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений», говорится в тексте указа.

Отмечается, что гуманитарная поддержка будет осуществляться в целях защиты прав и свобод человека и гражданина.

«В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», - следует из документа.

В тексте подчеркивается, что решение о поддержке было принято исходя из «общепризнанных принципов и норм международного гуманитарного права».