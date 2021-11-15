Чемезов назвал стоимость бизнес-джета Aurus

Стоимость бизнес-джета SSJ Aurus составит от 39 до 50 миллионов долларов. Об этом в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow рассказал руководитель Ростеха Сергей Чемезов, отметив, что это значительно дешевле аналогичных самолетов зарубежного производства.

Чемезов добавил, что интерес к воздушному судну уже проявляют как частные, так и корпоративные заказчики из РФ. Глава корпорации при этом выразил надежду, что вскоре появятся и иностранные заказчики.

«Думаю, будут (иностранные заказчики - прим. ред.). Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета - больше 7 тысяч километров. То есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко... Бизнес-джет Aurus, который здесь (в Дубае - прим. ред.) демонстрируется, (будет стоить - прим. ред.) в районе 39-50 миллионов долларов в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около 60-65 миллионов долларов в зависимости от комплектации», - приводит ТАСС слова главы Ростеха.

Сергей Чемезов также сообщил, что всего заказчикам, в том числе иностранным, было поставлено 11 таких самолетов в бизнес-версии. Данный лайнер в VIP-комплектации используется, в частности, тайскими ВВС. Первые поставки SSJ-100 в VIP-версии или в бизнес-версии начались еще в первой половине 2010-х годов.

Aurus Business Jet - это новый вариант бизнес-версии самолета SSJ 100, призванный дополнить линейку Aurus, которая сейчас состоит из представительского седана, лимузина, внедорожника и вертолета. Дальность полета воздушного судна была увеличена до 7 200 километров.