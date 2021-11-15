Флагман Шестого флота ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное

После завершения операций, а также учений с партнерами по НАТО флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Черного в Средиземное море.

«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал свой переход в южном направлении из Черного моря в Средиземное после завершения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 15 ноября», – написано в сообщении, опубликованном в Twitter флота.

Согласно опубликованной информации, на борту судна находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney двигаются в западную часть черноморской акватории. Действия судов контролировали крейсер «Москва», а также фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота. В оборонном ведомстве РФ также отметили, что расценивают военную активность американцев и их союзников как изучение предполагаемого театра военных действий.