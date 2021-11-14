В Минобороны приняли участие в Географическом диктанте-2021

Военнослужащие и гражданский персонал Минобороны России приняли участие в Международной просветительской акции Русского географического общества «Географический диктант». Центральная площадка в Минобороны России – Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Минобороны будет задействовано более 1500 площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.

В Восточном военном округе в акции приняли участие свыше 32 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданского персонала и юнармейцев. Общее количество организованных площадок в ВВО для написания диктанта насчитывало 317.

Участники акции решали тесты о географическом расположении городов и субъектов, крупных озер и рек, климатических зонах и горных вершинах и вулканах России и многие другие, при этом вопросы в электронном формате им задавали певица Пелагея, Леонид Якубович и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первыми в России свои знания по географии смогли проверить моряки Войск и сил на Северо-востоке России. Командный состав флота, командиры ряда соединений ТОФ, базирующихся в Приморском крае, писали диктант во Владивостоке в кают-кампании корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов». На Тихоокеанском флоте стало хорошей традицией каждый год выбирать новый корабль главной площадкой написания диктанта.

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году. Тогда его написали на 210 площадках в России. С 2017 года Диктант стал международным – свои знания проверяли жители не только России, но и многих иностранных государств. В 2017 году акция проходила в 25 странах, а в 2018 году – в 97.