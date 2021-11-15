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Стрельба и ориентирование: кадры соревнований по горному пятиборью в ЮВО

Майя Мусиенко
06:31 15.11.2021
Состязание проходило в Карачаево-Черкесии.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие ЮВО, которые привлекаются к выполнению задач в горной и высокогорной местности, выполнили спецзадачи по стрельбе в составе группы и ориентированию в горной местности на чемпионате по горному пятиборью в Карачаево-Черкесии.

Стрельба велась из автоматов АК-74 М и АК-12. Группа из шести военнослужащих поражала мишени на расстоянии 200 м, выполняя по 10 выстрелов.

«Баллы, полученные участниками команды при поражении мишеней, суммировалась, а также по сумме баллов выявлялись лучшие стрелки», – рассказал начальник горной подготовки ЮВО, капитан Михаил Петров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО провели тактико-специальное учение в преддверии Дня войск РХБЗ.

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