Спорт Названы возможные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября.

Семь из одиннадцати возможных соперников сборной России в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре определены по результатам матчей отборочного этапа. Стыковые матчи пройдут в марте следующего года.

В заключительном этапе отборочного тура россияне проиграли матч хорватам со счетом 0:1 и не смогли стать участниками мирового первенства напрямую.

В стыковых матчах, помимо России, сыграют Австрия, Португалия, Северная Македония, Уэльс, Чехия, Швеция и Шотландия.

Остальные потенциальные соперники России определятся 15 и 16 ноября после игр последнего тура в группах C, D, G и I. В группе C за путевку на чемпионат сразятся Италия и Швейцария, в группе D - Финляндия и Украина, в группе G - Нидерланды, Норвегия и Турция, в группе I - Англия и Польша.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, уточняет РИА Новости.

Напрямую на ЧМ-2022 в данный момент прошли сборные Бельгии, Германии, Дании, Испании, Сербии, Франции и Хорватии.