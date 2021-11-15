Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Названы возможные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022

Анна Касаткина
04:48 15.11.2021
Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября.
Названы возможные соперники России в стыковых матчах ЧМ-2022
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
Читайте нас на:

Семь из одиннадцати возможных соперников сборной России в стыковых матчах за путевку на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре определены по результатам матчей отборочного этапа. Стыковые матчи пройдут в марте следующего года.

В заключительном этапе отборочного тура россияне проиграли матч хорватам со счетом 0:1 и не смогли стать участниками мирового первенства напрямую.

В стыковых матчах, помимо России, сыграют Австрия, Португалия, Северная Македония, Уэльс, Чехия, Швеция и Шотландия.

Остальные потенциальные соперники России определятся 15 и 16 ноября после игр последнего тура в группах C, D, G и I. В группе C за путевку на чемпионат сразятся Италия и Швейцария, в группе D - Финляндия и Украина, в группе G - Нидерланды, Норвегия и Турция, в группе I - Англия и Польша.

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, уточняет РИА Новости. Напрямую на ЧМ-2022 в данный момент прошли сборные Бельгии, Германии, Дании, Испании, Сербии, Франции и Хорватии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:29 В стране и мире
В МЧС озвучили масштаб разрушений после ЧП на предприятии в Липецке
01:03 В стране и мире
Гинцбург рассказал о последствиях многократной ревакцинации от COVID-19
00:44 В стране и мире
Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Израиль
17:57 В стране и мире
Видео
Мантуров рассказал о новых самолетах, которые будут задействованы во внутренних рейсах РФ
18:31 В стране и мире
Австрия вводит локдаун для непривитых от COVID-19
Популярное
Названа главная естественная угроза для выживания человечества
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.