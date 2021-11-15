Жителей Киева предупредили о веерных отключениях электричества

Украинцев предупредили о высоком риске веерных отключений электроэнергии этой зимой. Соответствующее высказывание сделал глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Андрей Кинах.

По словам Кинаха, на данном этапе очевидно, что без веерных отключений обойтись не получится. Причем начнутся они со столицы страны.

«Сейчас мы видим уже, что у нас, к сожалению, будут веерные отключения. Начиная с нашей столицы», - цитирует РИА Новости заявление Кинаха в эфире украинского телевидения.

Руководитель союза призвал к строго контролируемому отключению электроэнергии в стране. В первую очередь Кинах обратил внимание на функционирование жизненно важных предприятий, в том числе медицинских – роддомов, хирургических и ковидных отделений, где лежат подключенные к аппаратам ИВЛ пациенты.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев назвал президента Украины Владимира Зеленского ответственным за повышение тарифов ЖКХ для населения. Он напомнил действующим властям о почти пустых газовых хранилищах страны и призвал решать проблемы на профессиональном уровне.