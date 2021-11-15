Названа главная естественная угроза для выживания человечества

Главной естественной угрозой для земной жизни может быть извержение супервулкана. Такую точку зрения выразил датский научный журналист Ларс Хенрик Огор в своей недавно вышедшей книге «Большая злая книга катастроф», выдержки из которой приводит издание Berlingske.

Эксперт напомнил, что 75 тысяч лет назад в Индонезии произошло извержение супервулкана Тоба.

«Огромные территории оказались покрыты слоем лавы, сажи и пепла до 400 метров в глубину. В этом слое были погребены навечно все растения и животные в радиусе нескольких сотен километров от вулкана», - отметил Огор.

Кроме того, пепел и газ ветром разнесло по всему земному шару - следы извержения впоследствии оказались обнаружены даже в Африке, более чем в 11 тысячах километрах от вулкана. Образовавшиеся облака скрыли большую часть Азии от солнечного света и наступила так называемая вулканическая зима, в результате которой температура на планете упала в среднем на 10 градусов.

Как пишет Огор, из-за извержения вулкана людских особей на Земле, возможно, осталось не более пяти тысяч.

«Мы стали вымирающим видом из-за вулкана Тоба. Точно так же, как сегодняшние тигры, носороги и синие киты», - пояснил журналист.

Он добавил, что почти восемь миллиардов ныне живущих людей - это потомки выживших в этой катастрофе.

Ранее британские и канадские ученые предположили, что Земля может превратиться в непригодное для жизни место всего через 500 лет.