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Суд освободил арестованного в США помощника экс-помощника Трампа

Иван Линдеманн
23:55 15.11.2021
Однако он обязан сдать суду свой паспорт, а также отмечаться каждую неделю.
Суд освободил арестованного в США помощника экс-помощника Трампа
© Фото: Olivier Douliery, Pool via CNP, globallookpress
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Суд освободил Стивена Бэннона - бывшего помощника экс-президента США Дональда Трампа. Ранее он был задержан после обвинения в неуважении к Конгрессу.

По данным агентства Associated Press, Бэннон не должен вносить залог. Однако он обязан сдать суду свой паспорт, а также отмечаться каждую неделю. Бывший помощник президента вновь предстанет перед судом 18 ноября.

Ранее стало известно, что Бэннона взяли под стражу после того, как он лично пришел в офис Федерального бюро расследований. Ему инкриминируют отказ в даче показаний о событиях 6 января 2021 года, когда произошел штурм Капитолия. Отмечалось, что он задержанный арестован по двум пунктам неуважения к Конгрессу.

Несмотря на освобождение, Бэннону придется вновь предстать перед судом. Известно, что, несмотря на добровольную явку в офис ФБР, он отказался сотрудничать со следствием.

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