Военные железнодорожники ЦВО передали 200 баллонов кислорода больницам Хакасии и Тувы

В борьбе с коронавирусом гражданским медучреждениям помогают Вооруженные силы России.

Железнодорожное соединение Центрального военного округа передало больницам в Хакасии и Тувы более двухсот баллонов кислорода - в соответствии с поручением президента и распоряжением министра обороны.

Чтобы увеличить производство медицинского кислорода, дополнительно развернули добывающий комплекс. Он может поставлять до 120 баллонов в сутки.

В Калининграде военные медики лечат пациентов с коронавирусом. Более тысячи человек принял многофункциональный медцентр. Сейчас это самая современная и высокотехнологичная клиника в регионе.

Также сообщается, что свыше тысячи человек прошли лечение от COVID-19 в медцентре Минобороны России в Бурятии.