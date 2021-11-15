Военные железнодорожники ЦВО передали 200 баллонов кислорода больницам Хакасии и Тувы
Чтобы увеличить производство медицинского кислорода, дополнительно развернули добывающий комплекс. Он может поставлять до 120 баллонов в сутки.
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В борьбе с коронавирусом гражданским медучреждениям помогают Вооруженные силы России.
Железнодорожное соединение Центрального военного округа передало больницам в Хакасии и Тувы более двухсот баллонов кислорода - в соответствии с поручением президента и распоряжением министра обороны.
Чтобы увеличить производство медицинского кислорода, дополнительно развернули добывающий комплекс. Он может поставлять до 120 баллонов в сутки.
В Калининграде военные медики лечат пациентов с коронавирусом. Более тысячи человек принял многофункциональный медцентр. Сейчас это самая современная и высокотехнологичная клиника в регионе.
Также сообщается, что свыше тысячи человек прошли лечение от COVID-19 в медцентре Минобороны России в Бурятии.