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Полноценная зима: синоптик назвал дату формирования снежного покрова в Москве

Иван Линдеманн
02:29 15.11.2021
В столице будет сформирован устойчивый снежный покров до 6 сантиметров, в Подмосковье – до 10 сантиметров.
Полноценная зима: синоптик назвал дату формирования снежного покрова в Москве
© Фото: Ivan Makeev Komsomolskaya Pravda Globallookpress
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Устойчивый снежный покров в российской столице образуется к 20 и 21 ноября, то есть к следующим выходным. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, к выходным в Москве заметно увеличится продолжительность и интенсивность осадков в твердой фазе. С учетом этого стоит ожидать, что в столице будет сформирован устойчивый снежный покров до 6 сантиметров, в Подмосковье – до 10 сантиметров.

Как отметил Тишковец на своей странице в Instagram, такие показатели вполне характерны для начала зимы. По прогнозу в ночь на 15 ноября в центральной части России пройдут очаговые заряды снега с порывистым ветром.

Ранее стало известно, что в Москве ожидается гололедица и понижение температуры до -2 градусов в ночь на 15 ноября. Автовладельцам рекомендуется проявлять внимание и осторожность на дорогах.

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