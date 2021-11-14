Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

В столице ожидается возможная гололедица и понижение температуры до -2 градусов в ночь на 15 ноября. Автовладельцам рекомендуется проявлять внимание и осторожность на дорогах, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на летней резине.

«В ночь с 14 на 15 ноября ожидается похолодание. Температура опустится до двух градусов ниже нуля. Местами возможна гололедица. Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности. Водителей просят быть осторожнее на дорогах, следить за скоростным режимом», - говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, использование летних шин при такой погоде может привести к авариям на дорогах, говорится в публикации. Так, в материале рекомендуется отказаться от поездок на том транспорте, который еще не подготовлен к зимнему сезону.

Ранее в «Фобосе» рассказали, что снег в 5-6 см накроет Центральную Россию на предстоящей неделе. Евгений Тишковец сообщил, что под конец месяца в регион придет настоящая зима, возможно, с январскими морозами.