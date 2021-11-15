Главы МИД Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии

Главы министерств иностранных дел Европейского союза обсудили введение нового, пятого по счету, пакета санкций в отношении республики Беларусь.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Жозеп Боррель, главный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сказал, что новые санкции затронут «довольно большое количество» физических и юридических лиц за «содействие незаконному пересечению границы в ЕС».

«Расширяя количество санкций, мы сможем нацелиться на тех, кто ответственен за эксплуатацию уязвимых мигрантов», - сообщает ТАСС.

Ранее Жозеп Боррель сообщал, что в разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем он отмечал важность сохранения человеческих жизней у границы ЕС и Белоруссии и о необходимости предоставления туда доступа гуманитарным организациям.

Сообщается, что новые штрафы охватят около 30 белорусских официальных лиц, госкомпаний и туристических агентств, причастных к доставке мигрантов на границу с Евросоюзом. Также под действие санкций могут попасть и авиакомпании Европы, которые будут вынуждены сократить число рейсов в Беларусь и тщательно проверять перевозимых пассажиров.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что беженцы проникают в Евросоюз и через другие приграничные страны, но те не подвергаются санкциям ЕС. Он подчеркнул, что Европа снимает с себя ответственность за миграционный кризис и перекладывает ее на другие страны.