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Главы МИД Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии

Марина Крижановская
22:48 15.11.2021
ЕС продолжает работу над санкционным списком в отношении Белоруссии и в ближайшие дни его представит в окончательном виде.
Главы МИД Евросоюза согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии
© Фото: Pixabay
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Главы министерств иностранных дел Европейского союза обсудили введение нового, пятого по счету, пакета санкций в отношении республики Беларусь.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе Жозеп Боррель, главный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сказал, что новые санкции затронут «довольно большое количество» физических и юридических лиц за «содействие незаконному пересечению границы в ЕС».

«Расширяя количество санкций, мы сможем нацелиться на тех, кто ответственен за эксплуатацию уязвимых мигрантов», - сообщает ТАСС.

Ранее Жозеп Боррель сообщал, что в разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем он отмечал важность сохранения человеческих жизней у границы ЕС и Белоруссии и о необходимости предоставления туда доступа гуманитарным организациям.

Сообщается, что новые штрафы охватят около 30 белорусских официальных лиц, госкомпаний и туристических агентств, причастных к доставке мигрантов на границу с Евросоюзом. Также под действие санкций могут попасть и авиакомпании Европы, которые будут вынуждены сократить число рейсов в Беларусь и тщательно проверять перевозимых пассажиров.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявлял, что беженцы проникают в Евросоюз и через другие приграничные страны, но те не подвергаются санкциям ЕС. Он подчеркнул, что Европа снимает с себя ответственность за миграционный кризис и перекладывает ее на другие страны.

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