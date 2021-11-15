Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о прививке от коронавируса

Виктория Ивашечкина
21:37 15.11.2021
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификат должен стать для россиян документом, таким же важным, как паспорт.
Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о прививке от коронавируса
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
Читайте нас на:

Министерство здравоохранения РФ утвердило форму справки о прививках от коронавируса, противопоказаниях или перенесенной болезни. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции "COVID-19" или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», - говорится в документе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, должен стать для граждан РФ документом, столь же важным, как паспорт.

Кроме того, по ее словам, из регионов поступают благоприятные данные о ходе вакцинации населения.

По данным Минздрава, при ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» сертификат активируется в тот же день. Если же прививка «Лайтом» была первичная, то активация произойдет через 21 день.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:58 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
21:37 В стране и мире
Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о прививке от коронавируса
21:25 Спорт
Оглушительная тишина: сборная РФ опубликовала кадры из раздевалки после поражения от Хорватии
20:31 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД Сербии вопрос урегулирования в Косово
17:40 В стране и мире
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
Популярное
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.