Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о прививке от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ утвердило форму справки о прививках от коронавируса, противопоказаниях или перенесенной болезни. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции "COVID-19" или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», - говорится в документе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, должен стать для граждан РФ документом, столь же важным, как паспорт.

Кроме того, по ее словам, из регионов поступают благоприятные данные о ходе вакцинации населения.

По данным Минздрава, при ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» сертификат активируется в тот же день. Если же прививка «Лайтом» была первичная, то активация произойдет через 21 день.