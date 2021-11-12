Голикова призвала приравнять сертификат о вакцинации к паспорту

Сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавируса, должен стать для граждан РФ документом, столь же важным, как паспорт. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, из регионов поступают благоприятные данные о ходе вакцинации населения.

«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации. Но напомню, что нам нужно достичь коллективного иммунитета в краткие сроки, чтобы не затягивать развитие пандемии в нашей стране», - сказала Голикова.

По данным Минздрава, при ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» сертификат активируется в тот же день. Если же прививка «Лайтом» была первичная, то активация произойдет через 21 день.

Тем не менее, ситуация с коронавирусом все еще остается сложной. В пяти регионах уровень опасности сменился с оранжевого на красны, отметила Голикова. Речь идет о Амурской, Иркутской, Новосибирской, Рязанской и Томской областях.

Ранее Голикова заявила о необходимости вакцинации 90-95% граждан для выработки коллективного иммунитета от COVID-19. По ее словам, планка в 80%, о которой говорят западные эксперты, недостаточна для победы над болезнью.